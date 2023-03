Geld voor bouw megawijk in Oud-Beijerland, maar toch heerst er chagrijn. Hoe komt dat?

‘Stougjesdijk-Oost’ heet het project, dat mogelijk al in 2024 van start gaat en ingeklemd komt te liggen tussen de N214 en de Stougjesdijk. De projectontwikkelaar had het gemeentebestuur gevraagd een duit in het zakje te doen omdat het anders niet mogelijk is 2200 woningen op die plek neer te zetten. Dat geld komt er nu: Hoeksche Waard investeert 21 miljoen in het project, waarvan het via allerlei regelingen zo’n 15 miljoen euro terugkrijgt. Netto kost Stougjesdijk-Oost Hoeksche Waard dus zo’n zes miljoen euro.