Geld voor arme gezinnen met kind dat schoolspullen nodig heeft voor de brugklas

De cadeaukaarten worden volgende week verspreid door de Voedselbank, omdat ze daar weten welke gezinnen een extraatje goed kunnen gebruiken. In ons land leeft een op de dertien kinderen in armoede. In steden meer dan in dorpen, maar ook in de Hoeksche Waard kunnen in een schoolklas twee of drie kinderen zitten die niet zomaar kunnen meedoen.