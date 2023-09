Geen snacks meer in het Erasmus MC? ‘Zo’n instelling heeft een voorbeeldfunctie!’

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (1 – 3 september)

Trek je discobroek aan, want het weekend staat voor de deur. En niet zomaar een, want we sliden september in met een bomvolle Rotterdamse agenda. Bezoek jij de Wereldhavendagen, ga je raven in Rotterdam Ahoy, dansen bij Nacht van de Kaap of naar MOMO Fabrique?