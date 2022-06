Geen diploma, maar een ritje in een pijlsnelle bolide voor geslaagden Actief College: ‘Wow, wat is dat dan!’

Denk je even je diploma op te gaan halen, word je opgewacht door een colonne sportwagens: het overkwam de leerlingen van klas 4KC van het Actief College in Oud-Beijerland.

De ‘oohs en wauws’ waren niet van de lucht toen de zestien geslaagde leerlingen bij het oude pand van het Actief College aan de Konningeweg aankwamen. Ze dachten daar hun diploma in handen te krijgen, maar dat was een smoesje. In plaats daarvan werden de leerlingen geconfronteerd met een fiks aantal exotische auto’s, waaronder een Lamborghini, Viper, Nissan GTR en een paar Mustangs.

,,Ze mochten een lootje trekken wie in welke auto mocht’’ vertelt Liselotte Hitzerd-de Rijk, die aanwezig was. ,,Een mentor schoot bijna vol toen een bescheiden leerling mocht plaatsnemen in de dikste wagen van allemaal.’’

Nog een verrassing

De geslaagden - onder wie twee meisjes - werden via een omweg over het eiland naar de Polderlaan in het Spuidorp gereden, de plek waar het Actief College sinds kort is gehuisvest. Eenmaal daar wachtte nog een verrassing: niet alleen een rode loper, maar ook vrienden en familieleden die de bollebozen met applaus onthaalden.

,,Tijdens de diploma-uitreiking maakte de teamleider van de bovenbouw een vergelijking tussen de auto’s en zijn oud-leerlingen op maandagochtend,’’ zegt Hitzerd-de Rijk. ,,Ze maakten dan soms wel net zo veel herrie als die bolides, maar stuk voor stuk zijn ze waardevol en hebben ze klasse.’’

Ouders

Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Het nieuwe pand aan de Polderlaan, aan de rand van de uitbreidingswijk Poortwijk III, is pas sinds 2021 in gebruik. De geslaagde leerlingen begonnen hun middelbare schoolcarrière dus nog aan de Koninginneweg.

Het idee voor de gemotoriseerde verrassing kwam van de ouders van de leerlingen, die door de coronapandemie en daarbij behorende lockdowns veel schoolactiviteiten hebben moeten missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.