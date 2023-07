Gebouw uit voorzorg ontruimd vanwege brand

Kankerver­wek­ken­de stof chroom-6 ontdekt op Spijkenis­ser­brug

De kankerverwekkende stof chroom-6 is aangetroffen in de verf die is gebruikt voor de Spijkenisserbrug. Dat bevestigt Rijkswaterstaat. De brug wordt in 2024 en 2025 ingrijpend gerenoveerd, maar wordt dan niet geschuurd en geverfd. ,,Er worden hele strenge eisen gesteld aan de mensen die er aan het werk gaan.”