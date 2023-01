Geboortegolf in Rotterdam: ‘Tijdens de piek worden er honderd lammetjes per dag geboren

De stadsherders van Rotterdam zijn dag en nacht in de weer met de geboorte van inmiddels al honderden lammetjes. ,,Tijdens de piek worden er honderd per dag geboren”, verwacht stadsherder Martin Oosthoek, die met zijn stal aan de Schieveensedijk in Rotterdam-Overschie zit.

Komt het door het relatief warme winterweer dat er nu zoveel lammetjes geboren worden?

,,Nee hoor. We hebben de schapen in augustus laten dekken zodat ze nu geboren worden. Dan zijn ze over drie maanden groot genoeg om het gras in Rotterdam weg te grazen. Dan kunnen ze lekker aan het werk.”

Waar zijn de lammetjes nu?

,,Die zitten lekker in de stal.”

Maar kun je er dan bij om ze te aaien?

,,Ja hoor. Iedereen kan gewoon naar de belevingsboerderij aan de Schieveensedijk komen om de lammetjes te aaien.”

Wanneer werd je eerste lammetje deze winter geboren?

,,Op derde kerstdag. We hebben er nu 130, iets minder dan de andere stadsherders, Marlous en Maria, die met hun kudde in IJsselmonde lopen. Zij hebben er al driehonderd.”

Quote We zetten op vijftig schapen één ram in. Die doet zijn werk in een dag. Dat lukt hem wel

Hoe kan het dat het er zoveel minder zijn?

,,Zij hebben de ram iets eerder bij de kudde gezet. Ik heb het een paar dagen later gedaan zodat ik tussen kerst en oud en nieuw nog een paar vrije dagen kon hebben. Over een week of twee verwacht ik de piek, dan worden er zo’n honderd lammetjes per dag geboren.”

Moet één ram alle schapen bevruchten?

,,Nee, we zetten op vijftig schapen één ram in. Die doet zijn werk in een dag. Dat lukt hem wel. Maar de rest van het jaar hoeft hij ook niets meer te doen, haha.”

Wat gebeurt er eigenlijk met de schapen die niet bevrucht worden?

,,Die gaan naar de slager. Maar zoveel zijn dat er niet, hoor. We hebben dit jaar trouwens wel iets meer eenlingen dan tweelingen.”

Wijkt dat af van wat normaal is?

,,Meestal worden er ongeveer evenveel tweelingen als eenlingen geboren. Maar toen de ram de schapen in augustus dekte, was het erg warm. Misschien waren de schapen daardoor even wat minder vruchtbaar.”

De stal van de Rotterdamse schaapsherder Martin Oosthoek waar de lammetjes geboren worden.

