Gaat natuurijsbaan in Puttershoek als eerste in Nederland open? 'In theorie kan het'

Jong én oud brengen operette tot leven in Eendrachts­hoe­ve

De operette is een kunstvorm die niet bepaald dagelijks in de Hoeksche Waard te zien is. De Havenstad Operette bracht, samen met de jeugdige dansers en zangers van Studio Gwendolyn uit ‘s-Gravendeel, de operette voor even op het eiland: in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland.

27 november