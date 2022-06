Gaat de Russische gasboycot aan de Hoeksche Waard voorbij of dreigen Groningse toestanden?

De vier gaswinningsvelden in de Hoeksche Waard - ze zijn veel kleiner dan die in Groningen - liggen respectievelijk bij Numansdorp, Heinenoord, Mijnsheerenland en Oud-Beijerland. Die laatste sluit - althans, dat was de belofte van gasbedrijf NAM voordat de Russen Nederland begin deze week grotendeels van het gas afsloten - in 2023.