Frustratie bij ondernemers 1e Middellandstraat: ‘Ben boos dat niemand ons vertelt waar we aan toe zijn’

Ook opvolger Zonder Meer redt het niet, buurtres­tau­rant failliet verklaard

Het doek is gevallen voor restaurant In de Buurt, Eten en Drinken in Oud-Beijerland. De rechtbank in Dordrecht heeft het faillissement uitgesproken over het etablissement, waar mensen met een beperking opnieuw in de horeca konden werken.