Fruitteler Anton heeft schade van vorst en sneeuw: ‘Pas bij sneeuw in augustus, kijk ik gek op’

update/video Buurtbewo­ners herdenken verdronken meisje (3) met knuffels en rozen: ‘Dit is een nachtmer­rie’

Op de plek waar zondagavond een 3-jarig meisje is verdronken, hebben buurtbewoners knuffels en een bos rozen neergelegd. Het meisje was in een visvijver gevallen tussen de Oranjestraat en de Bernhardstraat in Heinenoord. Hulpdiensten probeerden tevergeefs om haar te reanimeren.

28 maart