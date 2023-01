Freerunner Thé blijft tegenwoordig dichter bij de grond: ‘Ik laat mij beetje verrassen in het leven’

Tanken in België loont niet meer voor Hoeksche Waarders

Het loont voor automobilisten uit Hoeksche Waard niet meer om hun tank vol te gooien in België. De prijzen liggen niet ver meer uit elkaar. Vlak na de Russische inval in Oekraïne was het verschil zo groot dat het voor het eerst in de geschiedenis zelfs voor inwoners uit Hoeksche Waard lucratief was om in België te tanken.

30 december