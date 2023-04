Frans lag na een hartinfarct in het ziekenhuis, maar gitaar spelen moest en zou hij

Ella (53) is powervrouw met een levensmis­sie: ze beschermt vrouwen en meisjes in conflictge­bie­den

Vroeger droomde Ella van den Heuvel (53) al van een avontuurlijk beroep. Die wens is uitgekomen. Ze werkt als genderadviseur bij defensie en zet zich overal ter wereld in voor de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictgebieden. „Dit is mijn levensmissie.”