Fort Buitensluis was zo lek als een mandje, maar wordt momenteel naar oude glorie gerestaureerd

Nieuw wandelpad over de dijk vernoemd naar Numansdor­per die stoomtram naar regio haalde

Vanaf de Molendijk in Numansdorp kun je voortaan over de dijk langs de haven naar Fort Buitensluis lopen, een wandelingetje van ongeveer een kilometer. Het pad is vernoemd naar P.H.M. Welker (1857-1930), een Numansdorper die verder keek dan de gemeentegrens.

17 februari