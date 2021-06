Flinke files verwacht tijdens renovatie Haringvlietbrug: rijstroken dicht en snelheidsverlaging

Museumtour krijgt vervolg, maar wanneer en hoe blijft nog even spannend

18:57 De Museumtour in de Hoeksche Waard, die de afgelopen twee zaterdagen is gehouden, krijgt een vervolg. Het initiatief van de gemeente Hoeksche Waard en vier musea, die met een speciale busdienst verbonden waren, is zodanig aangeslagen dat het enthousiasme groot is om in het najaar opnieuw een soortgelijk evenement te organiseren.