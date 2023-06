File door technische storing Beneluxtunnel richting Rotterdam

72-jarige vrouw vecht voor haar leven na zware mishande­ling, 23-jarige man aangehou­den

Een 72-jarige vrouw uit Rotterdam vecht momenteel voor haar leven in het ziekenhuis na een zware mishandeling. Dat meldt de politie. De vrouw werd zondag 11 juni met verwondingen gevonden door haar dochter in haar woning aan de Diergaardesingel in Rotterdam-Blijdorp.