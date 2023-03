Feyenoord worstelt zich naar zwaarbevochten zege op Volendam in aanloop naar Klassieker

Na de wedstrijden van de afgelopen weken was Feyenoord gewaarschuwd: niet weer op achterstand komen, want met Sjachtar Donetsk-thuis (donderdag 18.45 uur) en Ajax-uit (zondag 14.30 uur) kunnen de krachten beter gespaard worden. Toch overkwam het Feyenoord opnieuw en moest het weer tot het uiterste gaan om de drie punten in Rotterdam te houden. Feyenoord pakte dit seizoen al 22 punten na een achterstand, maar de ‘comeback kings’ toonden opnieuw hun weerbaarheid.



FC Volendam kwam al in de twaalfde minuut op voorsprong. Na een lange bal zat David Hancko even mis en plukte Henk Veerman de bal prachtig uit de lucht. De Volendamse spits bediende Daryl van Mieghem op maat en de linkspoot schoot met rechts fraai binnen: 0-1.

Volledig scherm De 0-1 van Daryl van Mieghem na twaalf minuten. © Pro Shots / Erik Pasman

De supporters en spelers van Feyenoord schrokken direct wakker, maar toch kreeg Volendam in de eerste helft nog drie kansen om zelfs op 0-2 te komen. Veerman schoot twee keer naast na een mooie controle na een lange bal, terwijl verdediger Damon Mirano kort voor rust over kopte na een indraaiende vrije trap van aanvoerder Carel Eiting. De meeste aanvallen waren overigens gewoon voor Feyenoord, maar echt veel gevaar leverde dat niet op.

Arne Slot zag zich gedwongen om in de rust al in te grijpen met drie wissels. Dat resulteerde zeven minuten na de hervatting al in de gelijkmaker van Santiago Giménez, die scoorde na goed werk van de mee naar voren gekomen verdediger Lutsharel Geertruida.

In de 74ste minuut viel de winnende 2-1. Het was Damon Mirani die de bal tegen zijn borst kreeg en de bal in zijn eigen doel zag belanden, nadat Santiago Giménez zijn kracht toonde in een duel na een snelle inworp van aanvoerder Orkun Kökçü. De Mexicaanse spits was daarmee opnieuw belangrijk voor Feyenoord.

Kort daarvoor had Henk Veerman nog een kans gekregen op de 1-2, maar die niet benut. Met een kansenverhouding van 25-9 (8-2 op doel) was de overwinning van Feyenoord zeker verdiend, maar opnieuw moest Feyenoord diep gaan voor de drie punten.

,,Ik ben wel een beetje klaar met dat achter komen”, herhaalde Kökçü na afloop nog maar eens. ,,Dit keer waren we verdedigend niet scherp. De tweede helft stond het beter en draaiden we het weer om. Ik kan bijna elke week een casettebandje afgeven, ik vertel namelijk vaak hetzelfde verhaal. Maar we flikken het weer: drie punten.”

Bij ESPN zei Kökcü ook dat hij volgende week tijdens de volgende One Love-actie ‘gewoon’ aanvoerder is in de Johan Cruijff Arena. ,,Hoe ik dat invul zie je volgende week, daar ga ik nu niets over zeggen. Eerst moeten we donderdag nog winnen van Sjachtar, daar moet eerst de focus nog op.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

