Feyenoord Vrouwen biedt Levante prima partij in Spaanse zon

De Rotterdammers hebben sinds maandag in de buurt van Valencia hun kamp opgeslagen. Het is de ideale gelegenheid voor de nieuwe trainer Jessica Torny, die sinds 2 januari de ontslagen Danny Mulder is opgevolgd, om te kijken wat voor vlees ze in de kuip heeft. De voormalige assistent-trainer van de Oranje Leeuwinnen had namelijk de beschikking over een volledig fitte selectie, zodat de veld- en strandtrainingen intensief konden worden afgewerkt.