Feyenoord verliest oefenduel van NEC, PSV wint van tegenstander AZ in Conference League

Garage Heinenoord opslagbox voor drugs en kogels, oud-vrien­den beschuldi­gen elkaar: ‘Ik voelde de druk’

Na het rammen van auto’s in Heinenoord belandt de bestelbus van Jeremy B. (21) op zijn kant. De bestuurder blijkt in bezit van een zak xtc-pillen en kilo’s ketamine. In zijn garagebox vindt de politie nog grotere hoeveelheden drugs én kogels. Volgens B. spullen van Tom S. (19) uit Klaaswaal. In de rechtbank wijzen de ex-maatjes dinsdag naar elkaar. ,,Ik voelde druk.’’