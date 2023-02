Feyenoord-trainer Arne Slot: ‘PSV roept ons uit tot favoriet op basis van hoe wij voetballen’

Het feit dat Ruud van Nistelrooy vanuit Eindhoven Feyenoord uitriep tot de titelfavoriet dit seizoen, was volgens Arne Slot vooral ‘een enorm compliment voor zijn spelers’. Feyenoord verloor dit seizoen in de competitie maar eenmaal en dat was in Eindhoven tegen PSV, destijds nog een ware titelkandidaat.

,,Ik vind het een fantastisch compliment. Als andere clubs zo naar ons kijken”, zegt Slot, die in de kraker tegen PSV geen beroep kan doen op Sebastian Szymanski en Gernot Trauner. ,,Dit wordt een heel belangrijke wedstrijd. We hebben de laatste twee wedstrijden ook niet gewonnen.”



En om de regie in de titelrace in Rotterdam te houden moet PSV in de Kuip worden gevloerd. Slot zegt dat zijn ploeg daar heel veel ‘geloof’ in heeft. Ook nu deze week de pogingen van Feyenoord om Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt in te lijven spaak liepen. Van den Belt werd overigens vooral een optie omdat FC Twente wederom weigerde om mee te werken aan een vertrek van de Algerijnse international.

Slot zei al vaker dat Feyenoord niet kan handelen als topclub als het gaat om toeslaan op de transfermarkt. ,,Maar PSV roept ons uit tot favoriet op basis van hoe wij voetballen”, zegt Slot. ,,Als wij dat spel vol kunnen houden. Er waren mensen die daar aan twijfelden toen Trauner en Timber wegvielen, maar de jongens die daarachter zaten hebben dat geweldig opgevangen. Het is wel zo dat het steeds verder naar achteren schuift. Daar bedoel ik mee dat als we weer blessures krijgen dat we nog meer moeten putten verder weg van de basiself. Maar het zijn ook kansen voor spelers. We moeten zelfs met een schuin oog naar het elftal onder 21 kijken. Of we daar qua middenvelders uit moeten putten.”



Slot vindt het te makkelijk gesteld dat Feyenoord in de toekomst zo moet groeien dat het makkelijk deals kan sluiten met FC Twente en PEC Zwolle als ze daar een interessante spelers hebben lopen. ,,Maar elke situatie is anders. In het geval Zerrouki is dat geen terechte conclusie want voor Feyenoord begrippen waren we bereid om heel hoge transfersommen neer te leggen. Dit was serieuze handel als je het mij vraagt. Met PEC Zwolle lag dat nog anders.”

Want Thomas van den Belt is in de zomer voor 850.000 euro op te halen. En Van den Belt wil hoe dan ook naar Feyenoord, heeft hij de Rotterdammers laten weten. ,,Dan maak je afwegingen”, zegt Slot, die ook toegaf dat Feyenoord echt wel bereid was om 1,5 miljoen neer te leggen. Bovendien zouden Dermane Karim en Mo Taabouni in de deal betrokken worden, al wil of kan Slot dat natuurlijk niet bevestigen.



Tegen PSV start Quinten Timber op de positie van Szymanski. De middenvelder speelde in de Grolsch Veste tegen FC Twente (1-1) een helft als invaller en moet een week later in staat zijn om het nog langer vol te houden. ,,,We hebben hem de oefenwedstrijd tegen Vitesse niet laten spelen om hem een goede trainingsweek te geven”, zegt Slot.

De Argentijn Ezequiel Bullaude was nog niet toe aan een basisplaats, maar de spoeling wordt steeds dunner. ,,Bullaude is een diep tien, iemand die in de zestien komt. Geen speler die tussen de linies vrij komt om mensen aan het werk te zitten. Ik wil hem niet vergelijken met Til, maar daar lijkt hij meer op dan bijvoorbeeld op Joey Veerman.” Zijn aanpassing lijkt lang te duren, de Argentijn is immers al maanden in Rotterdam. ,,Het is niet zo dat dit een heel grote aankoop was voor Feyenoord”, zegt Slot.



,,Hij was niet zo duur voor ons. De aanpassing bij de een gaat soms sneller dan bij de ander. Hij heeft veel talent. Hij had concurrentie van Szymanski. Nu van Timber en Dilrosun kan ook op die positie spelen. Bullaude is wel een voorbeeld van een speler die meer speeltijd zal krijgen omdat de concurrentie amper nog aanwezig is. Mats Wieffer kreeg dezelfde kans. Quilindschy Hartman had twee spelers voor hem en heeft de concurrentiestrijd gewonnen. Wieffer kreeg een kans omdat er geen andere opties meer waren. Dat zegt niets over hoe hij het deed, want dat was gewoon goed. Maar het is normaal bij een topclub dat je vecht om een positie. Dat is bij hem niet gebeurd. Dat kan bij Bullaude of Mo Taabouni ook gebeuren. En ik denk ook aan Lutsharel Geertruida als controlerende middenvelder als iets mocht gebeuren.”

Uiteraard ging het ook nog over de strafschop die Slot had willen hebben tegen FC Twente, maar niet kreeg. Dat Danny Makkelie in de Kuip fluit, is prima volgens de trainer van Feyenoord. ,,En als mensen denken dat ik de dingen die ik in Enschede zei riep om Makkelie onder druk te zetten: die heeft wel voor hetere vuren gestaan dan het fluiten van Feyenoord-PSV. Een ontzettend goede scheidstrechter. Nee, wij hebben niets gehoord vanuit Zeist. Dat is ook ongebruikelijk hoor.”



Het gebeurde vorig seizoen vanuit Zeist toen PSV excuses kreeg voor het feit dat Feyenoord een strafschop kreeg en zo op de valreep 2-2 maakte in de kraker in de Kuip.

