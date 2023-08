Feyenoord-supporter gewond door spullen die uit PSV-vak werden gegooid

Aleksandra’s koningspy­thon dook kilometers verderop op in een kringloop­win­kel: ‘Superstom van me’

Als Aleksandra Kajmowiz uit Barendrecht naar bed gaat, ziet ze dat het terrarium van haar slang leeg is. Een week lang is ze op zoek naar het dier, tot de koningspython afgelopen woensdag opduikt in een kringloopwinkel in Dordrecht. Maar hoe is het dier daar terechtgekomen? ‘Echt superstom van me.’