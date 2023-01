Feyenoord heeft geen kind aan tiental NEC en vergroot kloof met PSV en FC Twente

Het opwarmertje voor vier zware klussen in de eredivisie leverde voor Feyenoord totaal geen problemen op. Dankzij de overwinning op NEC (2-0) liep de koploper uit op PSV en FC Twente, de tegenstander van zondag in Enschede.

Halverwege de eerste helft raakte Iván Márquez de bal helemaal verkeerd en onbedoeld speelde de Spaanse centrale verdediger van NEC zomaar Arne Slot aan. De trainer van Feyenoord controleerde de bal met zijn rechtervoet en zorgde dat zijn linksback Quilindschy Hartman snel kon ingooien. De Rotterdammers stonden toen weliswaar al met 1-0 voor, maar Slot hoopte dat zijn ploeg snel definitief zou afrekenen met NEC.

Lees ook Uitblinker Sugawara loodst AZ naar simpele zege bij Eagles

In dat geval kon de blik namelijk al snel op zondagmiddag, als de koploper op bezoek gaat bij FC Twente in Enschede. Die ploeg zal zich in de Grolsch Veste ongetwijfeld net zo fel verweren als toen Dennis te Kloese namens Feyenoord eerder dit seizoen belde om Ramiz Zerrouki los te weken. Maar Feyenoord ziet de krachtmeting in Enschede toch vooral als een kans om voorlopig af te rekenen met FC Twente. Die ploeg staat na speelronde achttien op zes punten en bij een zege in Enschede zouden dat een gapende kloof van negen punten kunnen zijn.

Feyenoord staat voor een kwartet wedstrijden die heel veel inzicht zal geven in de kansen van de Rotterdammers op de eerste landstitel sinds mei 2017. Na FC Twente komt PSV op bezoek. Dan volgt de uitwedstrijd tegen Heerenveen om vervolgens AZ in Rotterdam te ontvangen.

Slot stapte dan ook opgewekt naar de kleedkamer halverwege de wedstrijd tegen NEC. Niet alleen omdat hij zich in de catacomben even kon opwarmen van de ijskoude temperaturen, maar vooral omdat het verschil al was gemaakt. Na de snelle 1-0 van Javairô Dilrosun, die een prima combinatie met Marcus Pedersen vakkundig afrondde, was Orkun Kökçü de maker van de 2-0. Dat deed de aanvoerder van Feyenoord vanaf de strafschopstip omdat Márquez te lang aan het shirtje van Santiago Gimenez was blijven hangen.

Volledig scherm Javairô Dilrosun viert de 1-0 met Marcus Pedersen. © ANP

Dat VAR Jochem Kamphuis voor de tweede keer in één helft aan de bel trok vanuit Zeist, leek enigszins overbodig. Scheidsrechter Edwin van de Graaf blijkt dit seizoen een meester in het negeren van de hinderlijke oproepen van de VAR. Bij PSV tegen Sparta weigerde hij een strafschop te geven aan de Eindhovenaren toen Jeroen Manschot hem naar het beruchte scherm riep in de slotfase. In de Kuip zag VAR Kamphuis eerst een handsbal in een bal die ongelukkig op de arm van de Deen Mikkel Duelund was beland. Van de Graaf keek naar het scherm en liet dat moment terecht onbestraft. Toen de bijna opdringerige Kamphuis kort daarna weer aan de bel trok voor een rode kaart voor Márquez, honoreerde de leidsman die oproep wel.

Volledig scherm Edwin van de Graaf toont Ivan Márquez de rode kaart. © Pro Shots / Kay Int Veen

Het was streng, maar Slot zal er ongetwijfeld dolblij mee zijn geweest. De winst was immers al halverwege binnen toen Kökçü keeper Jasper Cillessen, die stokstijf bleef staan bij de strafschop, passeerde. De winst voelde vast als een mooie aanloop naar het kwartet lastige opdrachten dat Slot en zijn mannen vanaf nu te wachten staat. Zeker in de wetenschap dat regisseur Kökçü bij de eerstvolgende gele kaart geschorst moet toekijken. Slot heeft hem er in Enschede in elk geval gewoon bij.

Net als Mats Wieffer, die na zijn gigantische loopwerk zondag in de klassieker, waarin hij de meeste meters van alle spelers had afgelegd, dit keer na een uur mocht gaan uitrusten. Het zal hem fris aan de start brengen van de wedstrijd tegen de club waar ze hem niet alleen een zeurkous maar ook nog eens niet goed genoeg vonden.

Volledig scherm Orkun Kökçü wijst naar het logo op zijn shirt na de 2-0. © ANP

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.