Feyenoord doet het ook tegen Sjachtar in slotfase en voorkomt op het nippertje onnodige nederlaag

Ezequiel Bullaude scoorde nog niet eerder voor Feyenoord. Ja, zaterdagavond rende de Argentijn juichend door de Kuip toen hij dacht de 2-0 voor de Rotterdammers tegen FC Groningen had gemaakt. Maar die treffer werd geannuleerd door de VAR, spits Santiago Gimenez had buitenspel gestaan in aanloop naar die treffer. Een paar dagen later was het wel raak voor Bullaude.

De aanvallende middenvelder was in Polen meteen de meest bejubelde man in het stadion van Legia Warschau. Kort na zijn invalbeurt kopte hij knap een voorzet van Igor Paixão achter keeper Antoli Trubin. Twee minuten had hij slechts nodig gehad om toe te slaan waar al zijn ploeggenoten een hele wedstrijd niet in waren geslaagd.

Feyenoord was de heersende partij in Polen maar tot doelpunten leidde dat overwicht allemaal niet. Geen probleem, moeten de Rotterdammers lange tijd hebben gedacht. Volgende week in de eigen Kuip zou Sjachtar Donetsk vast nog wel opzij kunnen worden gezet. Tot Yaroslav Rakitski elf minuten voor tijd opeens een corner achter keeper Timon Wellenreuther werkte. De spelers van Feyenoord keken elkaar verbijsterd aan. Hoe was dat mogelijk? De ploeg uit Oekraïne was immers nog nauwelijks over de middenlijn geweest.

Alireza Jahanbakhsh kreeg na de 1-0 een dot van een kans om de gelijkmaker langs Trubin te koppen. Maar het moest uiteindelijk van Bullaude komen. Een speler die in de zomer werd gehaald van de Argentijnse club Godoy Cruz. Een 22-jarige speler ook die nauwelijks Engels sprak en die volgens trainer Arne Slot ook nogal moest wennen aan de speelwijze van Feyenoord. Maar ook een jongen die al meteen liet zien in het zestienmetergebied van waarde te kunnen zijn.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Zo was hij in januari bij de 1-1 tegen FC Utrecht belangrijk vlak voor Jahanbakhsh de gelijkmaker produceerde. Zijn eerste treffer bewaarde hij dus voor de achtste finale van de Europa League. Een wedstrijd in de knock-outffase die liet zien dat Feyenoord beduidend beter is dan Sjachtar Donetsk.

Maar dat niveauverschil werd niet uitgedrukt in doelpunten. De 1-0 van Rakitski was een tik, maar de Rotterdamse specialiteit voorkwam een nederlaag. De gelijkmaker van Bullaude kort voor tijd was het zoveelste voorbeeld van het feit dat Feyenoord in de slotfase nog weleens toe kan slaan.

De treffer van Lutsharel Geertruida kort daarna werd geannuleerd wegens buitenspel anders had Feyenoord in het stadion van Legia Warschau al toegeslagen. Maar met de 1-1 werd in elk geval een uitgangspositie gecreëerd die een plek in de kwartfinale mogelijk moet maken. Al was het spelbeeld nog meer dan de uitslag een teken dat het in de eigen Kuip, die overigens niet helemaal vol mag zijn door een straf van de UEFA, goed moet komen.

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcu was erg ontevreden Ook aanvoerder Kökcü stond met een slecht gevoel voor de camera. ,,We speelden makkelijk en misschien dachten we dat het allemaal te makkelijk zou gaan. Maar dan krijg je een tegendoelpunt en moet je het weer goedmaken. Elke week komen we achter of krijgen we het moeilijk, we moeten sneller proberen die kansen af te maken. We komen nu wel terug, maar je hebt liever dat je al op een 3-0 voorsprong staat en het gewoon uit kunt spelen. Vertrouwen hebben we altijd. Het is zuur dat we niet met een overwinning van het veld stappen, maar het vertrouwen is er”, sluit de aanvoerder af. ,,Vooral met een wedstrijd van volgende week thuis in de Kuip.”

Overigens mochten er van diezelfde Europese voetbalbond ook geen Rotterdamse fans aanwezig zijn, eveneens door een straf van eerder wanordelijkheden. Dat er toch een plukje supporters naar Polen was gereisd en kaartjes had weten te bemachtigen bleek na de 1-1 van Bullaude. De aanhang sprong juichend op na de treffer van de Argentijn.

Een doelpunt dat Feyenoord voorlopig op koers houdt voor de strijd op drie fronten. Zondagavond wacht de hervatting van de jacht op de landstitel. Ongetwijfeld met een kopie van de wedstrijd die Feyenoord de aanhang in Polen voorschotelde. Een heersende Rotterdamse ploeg tegen een formatie in Oranje-shirts die zich massaal terug al trekken vlak voor het eigen strafschopgebied.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Slot zal een week voor de Klasssieker in de Arena tegen Ajax hopen dat die wedstrijd veel eerder in de Rotterdamse plooi zal vallen. Want na Heerenveen en FC Groningen was de wedstrijd tegen Sjachtar de derde partij op rij waarin Feyenoord het overwicht niet in treffers wist uit te drukken om vervolgens pas op het allerlaatste moment toe te slaan.

Balende Feyenoorders

,,Doodziek", zei Mats Wieffer na afloop bij Veronica. De middenvelder die deel uitmaakt van de voorselectie voor Oranje zag in het veld dat Feyenoord veel sterker was dan Sjachtar. ,,We speelden goed. Zij hebben helemaal niks gecreëerd en geen schot op doel gelost. Bij ons zijn de standaardsituaties een probleem en dan scoren ze daar weer uit. We stonden er met zijn drieën omheen, dat mag natuurlijk nooit gebeuren en is gewoon slecht van ons.”

Volledig scherm Hartman aan de bal. © AFP

