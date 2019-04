Festivalseizoen: genoeg feestjes op de agenda in de Hoeksche Waard

Hier kun je dineren in een kas tussen sperziebo­nen en kersen

25 april Het is even wat anders dan een alledaags restaurant in de stad: zomers dineren in een kas omringd door kersen, sperziebonen of rabarber. Edwin Esmijer en Esther Noot zijn een pop-up restaurant gestart in een tuinderij aan de Blaaksedijk oost in Heinenoord.