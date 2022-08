Feestweek keert terug in ’s-Gravendeel met andere programmering én zonder kermis

Waar de Feestweekactiviteiten in verband met de bestaande coronasituatie al in een vroeg stadium geannuleerd werden, daar vond de kermis in de nabijheid van het pompstation aan het Havenplein de afgelopen twee jaren wel plaats. Weliswaar met de nodige improvisatie en met inachtneming van de geldende regels, maar de kinderen in 's-Gravendeel en daarbuiten konden in de laatste week van hun grote vakantie toch genieten van plezier in en bij de diverse attracties.