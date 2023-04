Feest bij Sparta na winst tegen AZ: Rotterdammers voor minimaal een dag vijfde in de eredivisie

UPDATE Grote brand in loods van recycling­be­drijf Vondelin­gen­plaat onder controle

De brand die vrijdagmiddag rond 17.30 uur ontstond in een loods van het recyclingbedrijf REKO Recycling aan de Vondelingenplaat in Rotterdam is onder controle. Er raakte niemand gewond. De brandweer blijft nog even ter plaatse voor nabluswerkzaamheden. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij.