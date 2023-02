Favorieten van Jaco: 'Bij deze Italiaan eet ik graag ciabatta pulled pork'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen natuurlijk van locals. Want wie in Rotterdam leeft, kent vaak de allerleukste plekken en geheime spots. En hoe tof is het om die met elkaar te delen? Deze week tipt Jaco Herselman (51) zijn favoriete hotspots in Rotterdam.

Over Jaco

Even voorstellen: “Ik ben Jaco, eigen ondernemer en geboren en getogen in Rotterdam. Na jarenlang in het centrum te hebben gewoond, ben ik in 2018 verhuisd naar een huis met tuin. Nu woon ik samen met Monica en mijn dochter Roos in Prinsenland en run al 27 jaar mijn eigen reclame- en internetbureau in Kralingen.”

“De prachtige skyline, gebouwen en torens van Rotterdam veroveren nog elke dag mijn hart. Ook de diverse inwoners en de verborgen cafeetjes laten mijn Rotterdamse hart sneller kloppen. Daarom heb ik een aantal van mijn favorieten plekken voor jullie op een rij gezet.”

Japita Coffee & More

“Even de hectiek van het werk ‘ontvluchten’ met een espresso gemaakt van koffiebonen uit Ecuador. Vers gezet door de vriendelijke gastvrouw Jacky van Japita Coffee & More. Met collega Mathijs plof ik neer op de hoge barkrukken achter het raam. Je kunt in deze koffie- en lunchroom een lekker taartje of empanada scoren. De andere helft van de ruimte is ingericht als vintagewinkel. Dus terwijl je lunch wordt klaargemaakt kan je hier een outfit scoren.”

il Capo Kralingen

“il Capo is een Italiaanse trattoria op de Lusthofstraat. Een ideale plek voor een lekkere lunch met klanten, wel of niet onder het genot van een goed glas wijn. Je waant je even in Italië; wat een heerlijke geuren. In de winter is het binnen vaak druk en vol (ook veel studenten). Binnenkort weer lekker op het terras in het zonnetje genieten van mijn lievelings ‘ciabatta pulled pork’. Een pizza of salade eten kan ook.”

House of Seasons

“Een verborgen parel aan de Waterloostraat is House of Seasons. Zoek je een cadeautje of iets leuks voor in je huis? Hier in deze sfeervolle lifestylewinkel slaag je altijd. Van servetten, kaarsen en servies tot veel vintage en brocante. Echt voor ieder wat wils.”

Café Stobbe

“Lekker met wat vrienden een biertje drinken aan de toog; dat doe ik het liefst in een bruine kroeg. In Kralingen kan dat aan de Kortekade bij Café Stobbe. Al sinds 1942 komt heel Kralingen in deze sfeervolle kroeg binnenvallen voor een borrel en een smakelijke maaltijd. Probeer zeker eens de Stobbeburger of de saté. Oja, je bierglas is snel weer gevuld door de kelners.”

Osteria Vicini

“Als we dan toch aan de Kortekade zijn beland, moet ik ook Osteria Vicini benoemen. Na een wandeling met onze hond door het Kralingse Bos is het in de zomer aangenaam vertoeven op het terras. Mijn favoriet zijn de kalfsgehaktballen in tomatensaus, met rucola en Parmezaanse kaas. Heerlijk als hapje bij een goed glas wijn. Zo kan je de hele zondagmiddag wel doorkomen.”

Kralingse Bos

“Een heerlijk rondje plas lopen met onze hond Myra en dan moet je gewoon zorgen voor genoeg tussenstops… Frietje bij De Eekhoorn, glaasje bij Restaurant de Tuin, hertjes kijken in het Hertenkamp, bezoek het verborgen pareltje ‘De Heemtuin’, of de historische molens de Lelie & de Ster. Van pannenkoek tot brasserie, je komt het allemaal tegen tijdens je ronde plas.”

Café De Ooievaar

“Een gezellige oude bruine kroeg, vlakbij de Lage Erfbrug in Delfshaven, is Café de Ooievaar. Huishond Jacky lijkt als twee druppels water op onze Myra, dat schept een band. Ze hebben hier veel, heel veel speciaalbieren en op de tafels liggen dozen met spelletjes. Er is vaak een goede daghap en er worden veel activiteiten georganiseerd. Zo is er in de zomer regelmatig een barbecue op het terras en de karaokeavonden zijn een begrip.”

Trompenburg Tuinen & Arboretum

“De natuur is elk seizoen anders en daarom is wandelen hier een genot. Trompenburg is meer dan alleen een prachtige botanische tuin. Zo hebben ze een woestijnkas met een bijzondere collectie vetplanten. Er is een gezellig theehuis met terras voor koffie of lunch, een volière en in het entreegebouw kan je op je gemak een boek of tijdschrift lezen.”

Café Stalles

“Ben je klaar met de standaard biertjes van de tap? Ga dan naar Stalles; met meer dan honderd verschillende bieren is er keuze voor iedereen! Dit café is mijn favoriet om even snel een pizza te scoren op vrijdagavond na het werk. Op de fiets richting stad en dan neerploffen op het terras aan de drukke Nieuwe Binnenweg.”

