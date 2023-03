Favorieten van Delicia: 'Van deze winkel word ik intens gelukkig'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in Rotterdam leeft, kent vaak de allerbeste plekken. Deze week laten we fotograaf en creatief ondernemer Delicia Celik aan het woord. Ze tipt een paar van haar lievelingsplekken in Rotterdam.

Over Delicia

“Ik ben geboren in Rotterdam en blijf hier waarschijnlijk tot ik dood ga, want dit is toch wel de leukste stad van Nederland. Ik ben een creatief zelfstandig ondernemer; ik fotografeer, organiseer evenementen en heb een eigen kledinglijn genaamd BGC The Label. Ik ben moeder van de leukste dochter ooit genaamd Olivia en momenteel ben ik zwanger van een tweede kindje. Wij wonen aan de Lijnbaan, hartje centrum dus. Ik vind het stadse leven heerlijk, gezellig lunchen, bloemen kopen op de Meent of naar een museum in de buurt. Alles zit op steenworp afstand voor mij, wat ik erg fijn vind.”

Café unfiltered

“Naast dat de broodjes echt heerlijk zijn, vind ik unfiltered een hele mooie zaak. De plek geeft mij rust in alle drukte van de stad. Het bananenbrood is echt een aanrader!”

’s Zomers

“In de zomer ben ik hier elke week te vinden. ’s Zomers is, naast Skins, echt mijn favoriete winkel in de stad. Het is een soort oase met de mooiste bloemen. Je kan hier de lekkerste geuren halen, zoals kaarsen. Ook verkopen ze meubels en andere accessoires voor in huis. Ik word van elk bezoekje zo intens gelukkig.”

Het Park

“Het Park kan natuurlijk niet ontbreken. Wij huren vaak een bakfiets en fietsen dan naar Het Park om gezellig te wandelen met een koffie of thee to go van een van de restaurants die daar gevestigd zijn.”

Maritiem Museum

“Wij zijn elke week in het Maritiem Museum te vinden en dan voornamelijk bij Professor Plons! Echt een aanrader om naartoe te gaan met kinderen.”

De Harmonie 23

“De Harmonie 23 zie je niet zo snel, als je het niet kent. Het restaurant zit aan de Westersingel, verstopt tussen alle herenhuizen. Het eten is echt heel lekker en ze hebben een grote tuin waar je romantisch en gezellig kunt dineren.”

