Familiebedrijf Van Iperen uit Westmaas verkoopt deel van imperium

Familiebedrijf Van Iperen is al 100 jaar actief in de agrarische sector en produceert sinds 1999 ook verpakkingen voor de sierteelt. ,,De verkoop geeft ons ruimte voor groei in de vergroening van gewasbescherming en meststoffen,’’ zegt directeur Dirk-Jan Bakker. Hij nam in 2011 het stokje over van zijn vader Piet Bakker, die met een geschat vermogen van 110 miljoen euro in de rijkenlijst van zakenblad Quote staat.