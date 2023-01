Familie van overleden gehandicapte Naoufel (10) woedend op Rotterdamse politie

Volgens de familie is er daarna dagenlang met het lichaam van het jongetje gerommeld. Ze kregen het lichaam terug, maar zonder zijn hersenen en delen van het ruggenmerg. Een islamitische begrafenis met rituelen was daardoor niet meer mogelijk. Ze moesten Naoufel incompleet begraven. De familie is woedend.

Shaken baby-syndroom

De 10-jarige Naoufel overleed vorige week woensdag in zijn slaap. Hij leed aan het shaken baby-syndroom nadat hij kort na zijn geboorte door zijn vader werd mishandeld. Het jongetje werd opgevoed door zijn moeder. Hij zat in een rolstoel en had regelmatig last van epileptische aanvallen.

Na zijn overlijden moest een schouwarts zijn dood officieel vaststellen. Maar doordat Naoufel als baby is mishandeld weigerde de arts een verklaring van een natuurlijke dood af te geven. Zijn lichaam werd door de politie in beslag genomen en onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Pas vier dagen later kreeg de familie het stoffelijk overschot terug. Omdat het lichaam van Naoufel zo was toegetakeld was een islamitische begrafenis niet meer mogelijk.

Kindermishandeling

Volgens de Rotterdamse politie is de procedure gevolgd, die standaard is in een situatie waarin een schouwarts geen verklaring wil afgeven voor een natuurlijke dood. Er zou volgens deze protocollen zijn gehandeld om eventuele kindermishandeling bij het jongetje te ontdekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.