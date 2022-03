Familie Kruijthoff blijft inzamelen voor Oekraïne: ‘Geweldig om te zien hoe er wordt meegeleefd’

Hoe kijk je terug op de actie tot nu toe?

,,Het is ongelooflijk hoe de actie, die we vorige week zaterdag in een oogwenk bedacht hebben vanaf dat moment is gaan leven. Dankzij de gigantische bijdrage van buren, vrienden, familie en spontane vrijwilligers hebben we de stroom goederen die bleef komen kunnen verwerken. Bij de andere inzamelpunten, in Bennekom en Oldambt, liep het ook geweldig.’’

Wat is er na de inzamelingdagen gebeurd?

,,Inmiddels hebben twee vrachtwagens gelost in Oekraïne: eentje in Uman, de ander in Zytomyr. Eén van de twee vrachtwagens is rechtstreeks de grens overgestoken en het land ingereden, de ander is via ons depot in Polen gegaan. Het is geweldig dat we zo kort na de inzameling al het land hebben kunnen bereiken met de ingezamelde spullen.’’

Is de inzamelingsactie gestopt?

,,Nee, dat gaat nog steeds door. We willen echter nogmaals benadrukken dat we geen kleding meer inzamelen. Er is op dit moment vooral behoefte aan lang houdbaar voedsel, medische hulpmiddelen zoals geneesmiddelen en EHBO-koffers en aan financiële middelen. Dat laatste kan via onze stichting (www.deleeuwkiev.nl), waarmee we zaken als terreinwagens, satelliettelefoons en nachtkijkers kunnen aanschaffen.’’

Hoe kijk jij naar de massale steun vanuit Nederland voor de Oekraïners?

,,Het is geweldig om te zien hoe er in Nederland wordt meegeleefd. Wij hebben hier op het erf reacties van mensen gehad die met tranen in hun ogen stonden. Ik verwacht dat de Nederlanders massaal steun én hulp zullen blijven bieden aan Oekraïne. Het is keihard nodig, want de situatie in het land is hartverscheurend.’’

Volledig scherm Beeld van de inzamelingsactie van vorige week op boerderij Bouwlust van de familie Kruijthoff © Arie Kievit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.