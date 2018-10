Facelift van zes ton voor centrum van Heinenoord

Wouter (17) leeft in een jongens­droom bij Feyenoord

11 oktober Veel jongens dromen ervan: als profvoetballer schitteren in volle stadions. Maar of ze er alles voor over hebben om het ook te worden? Zuid-Beijerlander Wouter Burger (17) wél. Met succes, want hij maakt steeds meer minuten in Feyenoord 1.