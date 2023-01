Facebookaccount van Wouter Kolff uitgeschakeld: burgemeester vraagt via Twitter om hulp

Medewer­kers ambulance­dienst zijn overwerk en nutteloze ritten beu, directeur: ‘Maak me grote zorgen’

Teveel overwerk, amper mogelijkheid om vrij te nemen, te vaak een nutteloze rit waarvoor geen ambulance nodig is. Het zijn in een notendop de klachten van medewerkers van de Ambulancedienst Rotterdam Rijnmond. Zij zijn het beu. Opmerkelijk genoeg is de directeur het deels met hen eens.

18 januari