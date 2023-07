Extreemrechts-onderzoeker vermoedt dat dit Goudse kopstuk (30) van White Lives Matter achter projectie zit

met video Antisemiti­sche leuzen geprojec­teerd bij Van Brienen­oord­brug, 30-jarige man uit Gouda opgepakt

Op een gebouw in de omgeving van de Rotterdamse Van Brienenoordbrug zijn donderdagavond antisemitische leuzen geprojecteerd. ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’, was in grote letters te lezen op het gebouw. Een 30-jarige man uit Gouda is aangehouden voor discriminatie en het aanzetten tot haat.