Explosieve groei van aantal zonnepanelen leidt tot oproep: ‘Zet apparaten aan als de zon schijnt’

Niet eerder zag netbeheerder Stedin zo’n enorme toename van zonnepanelen in haar werkgebied dan in 2022. In Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland lieten 107.264 consumenten samen zo’n 1,3 miljoen panelen op hun daken installeren. De explosieve groei leidt tot de oproep om elektrische apparaten vooral op te laden als de zon schijnt, om te voorkomen dat ze hun groene energie mislopen.

Om de duurzame energie van al die zonnepanelen op het elektriciteitsnet kwijt te kunnen legde Stedin afgelopen jaar al 435 kilometer aan nieuwe kabels in straten en installeerde ze 478 nieuwe transformatorhuisjes. Dat is onderdeel van een mega-operatie waarbij geen straat de komende jaren niet wordt aangeraakt, voorspelde de netbeheerder eerder.

Maar de werkzaamheden kunnen de snelle overschakeling naar duurzame energie nauwelijks bijbenen. En dat leidt soms tot file op het elektriciteitsnet. Reden voor Stedin om inwoners van de Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland op te roepen verstandig met hun opgewekte energie om te gaan, om niets mis te lopen.

Omvormer schakelt af

,,Zonnepanelen leveren de meeste elektriciteit als de zon rond het middaguur hoog aan de hemel staat. Met de groei van het aantal zonnepanelen wordt de belasting van het elektriciteitsnet midden op de dag dan ook steeds groter”, zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin.

,,Er ontstaat een piek in de elektriciteitsproductie. Hierdoor kan de spanning op de elektriciteitskabel in de straat te hoog worden. De omvormer voor de zonnepanelen bij de mensen thuis grijpt dan in en schakelt af, waardoor er tijdelijk geen duurzaam opgewekte energie terug geleverd wordt.”

Om zo'n situatie te voorkomen raadt Stedin eigenaren van zonnepanelen aan om op zonnige dagen juist overdag – als de zon het hardst schijnt – elektrische apparaten zoals de wasmachine, droger of vaatwasser aan te zetten of de auto op te laden. ,,Dat beperkt de piek aan teruglevering van elektriciteit en de huishoudelijke apparaten draaien ook nog eens op 100% lokale, groene stroom”, zegt De Lange.

Registreren

Daarnaast roept Stedin consumenten op hun zonnepanelen te registreren. De netbeheerder houdt al bij hoeveel woningen en kleine ondernemingen zonnepanelen registreren: 455.371 adressen zijn bekend, een aantal dat is te vergelijken met drie keer het aantal huizen in de gemeente Utrecht.

Volledig scherm Al met al is er geen land in Europa dat zoveel zonnepanelen per inwoner heeft als in Nederland, concludeert Stedin. © ANP / ANP XTRA

Maar dat aantal beslaat nog niet alle adressen met zonnepanelen in de drie provincies die Stedin van stroom voorziet. De netbeheerder vraagt mensen hun panelen dan ook te registeren via de website www.energieleveren.nl. ,,Met die informatie krijgt Stedin een beter beeld van waar investeringen in het elektriciteitsnet het snelst nodig zijn.”

Vermogen

De groei van het aantal zonnepanelen was met 42% aan vermogen van zonnepanelen in 2022 het sterkst in Zuid-Holland, waar 222.279 adressen ze hebben. In totaal steeg het aantal panelen er met 34%. In de provincie Utrecht hebben 123.013 huizen en kleine bedrijven nu zonnepanelen: 32% meer dan een jaar eerder. Het vermogen aan zonne-energie nam met 41% toe. In Zeeland was de groei minder sterk, maar daar hadden relatief veel meer huizen al zonnepanelen, namelijk één op drie. 65.342 huizen hebben er zonnepanelen, 19% meer dan een jaar eerder.

Al met al is er geen land in Europa dat zoveel zonnepanelen per inwoner heeft als in Nederland, concludeert Stedin.

