Explosie voor woning aan Rotterdamse Riederlaan, verdachte vlucht op elektrische step

Een ruit aan de straatzijde van de woning in de wijk Hillesluis ging aan diggelen. Ook de rest van de gevel raakte zwaar beschadigd. De voordeur van het huis en een schot daarnaast zijn kapot. Voor het huis lag een lang wit touw dat waarschijnlijk gebruikt is als ontstekingslont voor het explosief.

Verdachte op elektrische step

Er is nog geen verdachte aangehouden. Het Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing van de politie doen onderzoek en zoeken getuigen. ,,De verdachte reed weg op een elektrische step. Mogelijk is dat opgevallen.”

Ook onderzoekt de politie of er een verband is met eerdere explosies die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden in Rotterdam-Zuid.