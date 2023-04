Explosie in flatportiek Crooswijk, ruim 20 bewoners uit bed getrild: ‘Dit is een heel nette buurt’

Raadplaat Waar stond dit optrekje en wie weet er meer over de historie van de plek?

Een markant gebouwtje, zeggen we dan. Mooi ook, met dat strakke grasveldje voor de deur. Afijn, wát dit is zal niet extreem moeilijk te raden zijn, maar waar dit optrekje staat - of in dit geval beter: stond - zal lastiger te beantwoorden zijn.