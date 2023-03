Excelsior zakt na vijfde nederlaag op rij onder de rode streep na uitglijder bij degradatieconcurrent FC Emmen

Gemeente stelt gerust: met 5G-mast bij Heinenoord is niks mis (maar gezond­heids­klach­ten kunnen echt zijn)

Hoofdpijn, prikkelingen, oorsuizen en duizeligheid. Een inwoner van Mijnsheerenland schrijft zijn gezondheidsklachten toe aan een antennemast net buiten het dorp, in Heinenoord. De gemeente boog zich over de kwestie en concludeert: met die mast is niks mis. Vijf vragen over straling.