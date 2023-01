Excelsior realiseert zich wat er nodig is voor lijfsbehoud: ‘Dat besef was er te weinig’

Ooit speelde hij tegen Ronaldo en Bergkamp, nu vangt Warry van Wattum ratten

Als profvoetballer stond hij tegenover Ronaldo, Dennis Bergkamp en Frank Rijkaard, nu zit Warry van Wattum in de ongediertebestrijding. En sinds deze week is hij als trainer aan de slag bij vierdeklasser Zestienhoven, terwijl hij dat niveau eerder nog vaarwel gezegd had.

