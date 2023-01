Excelsior Maassluis heeft beveiliging nodig voor ‘verhit duel’ met De Treffers: ‘Echt bang waren we niet’

Met samenvattingAan het verhitte duel met De Treffers hield Excelsior Maassluis een punt over. De 1-1 in Groesbeek betekende alweer het achtste gelijkspel van het seizoen, waardoor de ‘Tricolores’ in de middenmoot van de tweede divisie blijven hangen. De vraag is hoelang trainer Dogan Corneille het zonder Giovanni da Fonseca moet stellen na diens rode kaart.

Drie rode kaarten telde Treffers-Excelsior Maassluis in totaal. Waar de wedstrijd in de Jack’s League voor de 36ste minuut uitblonk in vredelievendheid, sloeg de vlam na de rode kaart van Azzedine Dkidak in de pan. De speler van De Treffers kreeg rood nadat hij speler Bram Wennekers na een duel een klap gaf. Wegens aanmerkingen op de rode prent werd De Treffers-trainer Lee-Roy Echteld ook met rood weggestuurd.

,,De sfeer was tijdens de hele wedstrijd heel grimmig”, zegt Excelsior Maassluis-trainer Dogan Corneille over het licht ontvlambare duel. ,,We werden zelfs door supporters van De Treffers bedreigd, waardoor we een beveiliger om bescherming moesten vragen. Op een amateurcomplex kun je makkelijk dichtbij de dug-out komen. Ik wil het niet groter maken dan het was, echt bang waren we namelijk niet. Het geeft wel aan hoe verhit het duel was.”

Met een man meer kreeg Excelsior Maassluis de overhand. De ‘Tricolores’ kwamen in de 41ste minuut dankzij Pieter Langedijk op 0-1, maar De Treffers kwamen vlak voor rust op gelijk hoogte. In de tweede helft had Maassluis eveneens het overwicht, totdat Giovanni da Fonseca na een harde overtreding werd weggestuurd. In een poging de bal af te schermen, kwam zijn gestrekte been onbesuisd op het been van de tegenstander terecht.

Quote Met elf tegen tien hadden we een goede kans om te winnen bij een titelkandi­daat Dogan Corneille

,,Zo’n overtreding paste in de wedstrijd. Het was een heel felle wedstrijd, waarin het zware grasveld ook niet meehielp. Het is wel balen. Met elf tegen tien hadden we een goede kans om te winnen bij een titelkandidaat”, vertelt Corneille, die niet denkt dat er opzet in het spel was.

,,Ik kan me niet herinneren dat Giovanni ooit een rode kaart heeft gepakt. Zelf zag ik het als iets ongelukkigs. Hij dupeerde hiermee natuurlijk wel zijn ploeg, maar dat weet hij zelfs ook. Het is even kijken hoe zijn gemis gaan invullen.”

