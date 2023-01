Ex-profvoetballer Mendes da Silva nog zeker drie maanden vast

De oud-profvoetballer David Mendes da Silva blijft de komende drie maanden in de cel. Dit bleek vrijdag uit het besluit van de rechtbank in Rotterdam. De advocaat van de ex-international had verzocht om zijn voorlopige hechtenis op te heffen.

Begin augustus werd Mendes da Silva op zijn veertigste verjaardag opgepakt in een onderzoek naar verdovende middelen. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Mendes da Silva in 2020 en 2021 allerlei klussen rondom cocaïnesmokkel heeft opgeknapt.

Naast de verdenking van de invoer van drie partijen cocaïne van in totaal 1584 kilo, kwam er afgelopen maandag nog een verdenking bij: hij zou ook Schipholmedewerkers en medewerkers van het containervervoerbedrijf Hamburg Süd in de Rotterdamse haven omgekocht hebben. Volgens de officier van justitie heeft de voetballer ze steekpenningen betaald. Daarnaast zou hij containerinspecties gemanipuleerd hebben, en uithalers hebben aangestuurd. Ook zou hij auto’s hebben geregeld om binnengehaalde cocaïne mee te vervoeren. Voor deze verdenkingen zit hij nu in voorarrest.

Paniekaanvallen en slapeloosheid

De veertiger heeft een blanco strafblad en ontkende stellig dat het account achter de gewraakte berichten van hem is. Volgens zijn advocaat, Haroon Raza, zou de zaak zou voor paniekaanvallen en slapeloosheid bij de moeder van de voormalig profvoetballer zorgen. Hij had zogezegd een ‘voorbeeldfunctie’ binnen de familie. Vandaar dat hij ook zo graag naar huis wil: het is tijd om weer ‘van waarde’ te zijn voor zijn familie. Toch heeft het OM vrijdag besloten dat Mendes da Silva de komende drie maanden achter de tralies blijft.



In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.