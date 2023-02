Ex-garagehouder hoort celstraf tegen zich eisen voor diefstal van dure auto’s

17-jarige Rotterdam­mer opgepakt voor vuurwapen­be­zit, bleek neppistool voor carnaval

Een 17-jarige jongen uit Rotterdam is donderdag aangehouden voor het bezit van een nepvuurwapen dat erg leek op een écht vuurwapen. Het is verboden om met nepvuurwapens over straat te lopen. Het nepvuurwapen is in beslag genomen.