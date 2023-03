Even klussen en drie uur later ligt er een jeu de boulesbaan in Heenvliet

Doek valt definitief voor hekkenslui­ter Korbatjo: ‘Hadden wonder nodig om te overleven’

Theoretisch had het misschien nog gekund, maar dat Korbatjo in de zaal uit de tweede klasse ging degraderen zat er al weken aan te komen. Zaterdag gaf Movado in Dordrecht het laatste zetje naar de afgrond: 23-14.