Even klikken en je huurt er een huisje, maar vaste gasten morren over ‘commercie’: ‘Zorgt voor irritatie’

Keer op keer ging er een streep door de grote droom van Jurgen om een vakantie­park te bouwen, tot nu

Al sinds 2015 heeft ondernemer Jurgen Beumer (56) een droom: hij wil van het terrein naast het bekende Fort 1881 in Hoek van Holland een sfeervol recreatieoord maken, met hotelkamers en vakantiehuisjes. Maar vertragingen, corona, ziekte en een rechtszaak gooiden roet in het eten. Tot nu toe: eindelijk lijkt het dan tóch te gaan lukken. ,,Opgeven is geen optie.”