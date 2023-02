Eveline (41) gaf ons een mini-cursus pottenbakken en zo ging dat eraan toe

indebuurt.nlOok al is het een techniek die 30.000 jaar geleden werd toegepast, pottenbakken is vandaag de dag hartstikke hot. Interieurwinkels liggen vol met de mooiste koffiemokken en borden, maar hoe maak je zelf zo’n tof item? Wij volgden een mini-cursus bij Eveline Paulussen (41) van Studio Potterdam.

We trokken op een donderdagmiddag ons zondagskloffie aan en reisden richting Schiemond, voor een heerlijke middag vol klei en creativiteit.

Lekker kleien

Eveline zit sinds 1 augustus 2022 met haar studio in De Kroon. “Pottenbakken was al jaren mijn hobby. “Zeven jaar terug deed ik het voor het eerst en ik was er snel aan verslingerd.” Voor ze het wist zat Eveline meerdere dagen per week te kleien. Of hoe ze het zelf zegt: “draaiuren maken, zoals een piloot dat doet met vliegen”. Na jarenlang in Amsterdam te hebben gewoond verhuisde ze terug naar Rotterdam. “Ik vond hier alleen geen fijne studio waar het kon. Dus ik reisde steeds terug naar Amsterdam voor het bakken.”

Studio Potterdam ontstond dus vanuit haar eigen gemis aan een creatieve plek. Ondertussen is het een volwaardige business vol blije cursisten. “Mensen worden hier helemaal verliefd op hun eigen baksels, en voor mij voelt dit werk vaak nog steeds als spijbelen. Soms denk ik: moet ik niet iets nuttigs gaan doen? O nee, lekker kleien is wat ik doe!”

Leren pottenbakken in vier lessen

Een cursus bij Studio Potterdam bestaat uit vier lessen. In de eerste twee leer je draaien op de schijf, hetgeen wat wij gaan doen. In les drie ga je afdraaien. Eveline: “Je zet een creatie op zijn kop en gaat de onderkant mooi maken. In deze les is het ook mogelijk om te decoreren, shapen en carven. Daarna kies je jouw mooiste drie items om te stoken.” Les vier draait om glazuren, waarna de kopjes, kommen en borden opnieuw in de oven gaan. Daarna heb je drie zelfgemaakte baksels, waar je de rest van je leven van kunt genieten. Hoe cool is dat?

Studio in De Kroon

Eveline heeft op de begane grond van De Kroon een studio gecreëerd met houten wanden. In de ruimte staan draaischijven met krukjes, tafels vol blokken klei, stellingkasten gevuld met baksels en natuurlijk een oven. Niet een zoals in je keuken, maar een speciale kleioven op pootjes. “Hoe een item uit de oven komt, is vaak een verrassing. De verschillende soorten klei en glazuur zorgen voor andere kleuren. Iets wat eerst geel met lila is, kan zo maar donkerrood worden.”

De Kroon was vroeger een elektrotechnische fabriek van Croon Wolters&Dros, nu een verzamelgebouw voor zo’n honderd ondernemers en makers. Je vindt er ateliers, muziekstudio’s, kantoren en meerdere loodsen. “Het voelt als een creatief broednest; een bijenkorf waar allerlei verschillende mensen druk bezig zijn.”

Draaien maar!

Voordat we onze handen vies maken moet eerst de klei worden gekneed. “Het is een andere techniek dan het kneden van deeg, dan wil je zoveel mogelijk lucht behouden. Bij klei moet juist alle lucht eruit, anders krijg je geen glad geheel.”

Tijd voor de draaischijf. Eveline legt ons de basistechnieken uit en maakt binnen een paar minuten een keurig symmetrisch kopje. Het ziet er makkelijk uit, maar we snappen al snel dat je hier twee lessen voor nodig hebt. Lekker is het wel. Eveline: “Kleien is extreem mindful. Als je gestrest bent, of aan allemaal andere dingen denkt, gaat het niet goed.” Zodra we de schijf aanzetten met onze voet, en de natte klei tussen onze vingers voelen, worden we helemaal zen.

Wat vindt Eveline na al die jaren het leukst aan pottenbakken? “Het afdraaien is heel satisfying. Ook vind ik het lekker om in een keer een hele serie te maken; twintig dezelfde kopjes achter elkaar rammen.”

Croissant Dansant

Onze mini-cursus is ten einde, maar misschien begint die van jou wel binnenkort. Via de website van Studio Potterdam vind je het hele lesaanbod. Laat je het pottenbakken liever aan Eveline over, maar wil je wel graag iets tofs in huis? De ondernemer verkoopt haar eigen creaties via Croissant Dansant. “Ik ben op dit moment druk bezig met een webshop en sta dit voorjaar ook weer op de Rotterdamse Oogstmarkt.”

Over croissantjes gesproken: na ons bezoek aan Studio Potterdam scoorden we iets lekker bij Aap Noot Brood, de knusse buurtbakker om de hoek. Een extra tip die we je niet willen onthouden.

