Eva (26) deelt aangrijpende zorgverhalen op Facebook: ‘Hij wilde koste wat het kost mijn verjaardag onthouden’

Dit stel haalt het restaurant naar jouw huiskamer: ‘Een stamppotje-blo­te-billetjes-in-het-gras’

8 april Zet twee creatieve geesten bij elkaar en je krijgt de mooiste plannen. Bij Pierrôt van Straten en Brigitte Ehbel uit Oud-Beijerland is dat de bereiding van comfortfood, maaltijden met mooie herinneringen. ,,Zeker als kinderen in de zorg werken, is het fijn om te weten dat het eten voor je vader of moeder is geregeld.’’