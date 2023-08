Europese kampioenschappen parasporten trekken bekijks: ‘Er keken wel 411.000 mensen naar finale’

TOGB laat club met zeven sterretjes ontsnappen: stuntploeg strandt in voorronde KNVB-be­ker

TOGB is na slechts één wedstrijd al uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi, maar de derdedivisionist uit Berkel en Rodenrijs gaf pas in de slotfase toe aan de beroemde amateurclub IJsselmeervogels (2-1).