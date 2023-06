Ergernis over zwartrijden en Rotterdam ‘groener’ maken

Van plek 2 naar degradatie­vrees in nacompeti­tie voor Spartaan'20: ‘Ging in koppies zitten’

Het is erop of eronder voor Spartaan’20. In de winterstop stonden de Rotterdammers nog tweede, maar in de laatste speelronde zakten ze af naar een zo gevreesde nacompetitieplek. De ploeg van Omar Khan moet drie wedstrijden overleven om degradatie naar de tweede klasse te overkomen. De eerste horde is SVC’08.