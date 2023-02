Erasmus Universiteit roept klimaat-noodtoestand uit: relaties met fossiele industrie onder de loep

,,Wat we in de komende tien jaar doen, heeft impact op vele generaties na ons”, zegt collegevoorzitter Ed Brinksma in een verklaring. ,,We willen per saldo een positieve impact hebben op klimaat en ecosystemen. De wetenschap laat duidelijk zien dat hiervoor wereldwijd actie ondernomen moet worden.” Het college van bestuur wil de duurzaamheidstransitie versnellen ‘in ons onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering’.

Vegetarisch

De universiteit zegt nu in kaart te willen brengen hoe de relaties met de industrie zijn, en daarna te bepalen hoe ze daarmee verder wil. ,,We willen een brede dialoog voeren over hoe we de transitie naar duurzame energie het beste bedienen, want ook daarover verschillen de meningen", licht een woordvoerder toe. Zij erkent dat het besluit deels voortkomt uit de bezetting. ,,Hoewel we het niet met al hun standpunten eens zijn, hebben zij wel gezorgd voor een nog grotere sense of urgency. Daardoor realiseren we ons dat we er een schepje bovenop moeten doen als het gaat om het aanscherpen van onze ambitie.”