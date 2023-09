Enzo van der Heijden toont zijn echte topvorm met zege op toernooi Sluipers

DeetosSnel deelt tikje uit aan ‘Delta’ in Dordtse derby: ‘Ik kom van buiten, maar voel pijn van deze nederlaag’

DeetosSnel/QLS deelde in de Dordtse derby met Sporting Delta (12-13) het eerste tikje uit in de jacht op plek twee achter topfavoriet PKC in de nieuwe, met meer ploegen bevolkte en regionaler ingedeelde ereklasse in het veldkorfbal.