Entree van Katendrecht krijgt twee torens van meer dan 100 meter hoog

van wieg tot graf Koos hield zijn winkel met de feestdagen altijd open: niet omdat het zo druk was, maar voor de gezellig­heid

Wat begon als een groente- en fruitwinkel, groeide uit tot een Engelse speciaalzaak. Koos Hofland (72) was altijd bezig met Jac. A. van Zanten. Behalve als Max Verstappen een wedstrijd had. Dan moest zijn vrouw Dorenda het alleen waarnemen. Eventjes maar, want Koos stond altijd voor zijn klanten klaar.

9:13